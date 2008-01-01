"Мы сделаем историю". Алимханулы рассказал о подготовке к чемпионскому бою

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) поделился подробностями своих тренировок, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В августе боксер вернулся в США, но пока неизвестно, когда состоится его следующий бой.

Алимханулы не выходил на ринг с ноября прошлого года, в его планы также вмешалась пандемия. Недавно он заявил о готовности подняться в весе ради титула чемпиона мира

"Мы провели 26 раундов спаррингов за две недели. Осталось 64 раунда спаррингов. Подготовка к бою на высоком уровне. Мы близки к чемпионскому титулу. У нас нет времени расслабляться. Даст Бог, мы сделаем историю", - написал Алимханулы.