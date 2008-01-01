40-летний боец ММА нокаутировал обидчика Майка Тайсона в дебютном бою в профи

У него есть контракт с Bellator.

Сергей Харитонов. Фото: championat.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 08:48

40-летний российский боец ММА Сергей Харитонов успешно дебютировал в профессиональном боксе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он провел рейтинговый шестираундовый бой в супертяжелой весовой категории на вечере бокса в подмосковных Химках. Соперником Харитонова был британец Дэнни Уильямс, который в своей карьере побеждал Майка Тайсона и проигрывал казахстанцу Руслану Мырсатаеву

Харитонов победил техническим нокаутом во втором раунде.

Напомним, что у него есть контракт с Bellator. В ММА на его счету 31 победа и 8 поражений.  

Метки:
MMA Профессиональный бокс Тайсон Майк Мырсатаев Руслан
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 08:48
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