40-летний боец ММА нокаутировал обидчика Майка Тайсона в дебютном бою в профи

40-летний российский боец ММА Сергей Харитонов успешно дебютировал в профессиональном боксе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он провел рейтинговый шестираундовый бой в супертяжелой весовой категории на вечере бокса в подмосковных Химках. Соперником Харитонова был британец Дэнни Уильямс, который в своей карьере побеждал Майка Тайсона и проигрывал казахстанцу Руслану Мырсатаеву.

Харитонов победил техническим нокаутом во втором раунде.

Напомним, что у него есть контракт с Bellator. В ММА на его счету 31 победа и 8 поражений.