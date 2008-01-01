Казахстанские проспекты получили титульные бои в вечере бокса Бобиржана Моминова

27 сентября в Казани пройдет вечер бокса, главным событием которого станет поединок за вакантный пояс интерконтинентального чемпиона по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 килограмма) между 28-летним проспектом из Казахстана Бобиржаном Моминовым
(11-0, 8 КО) и 34-летним уроженцем Армении из РФ Вагинаком Тамразяном
(17-7, 5 КО), сообщает vRINGe.com
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Перед этим в ринг выйдут трехкратный чемпион Казахстана в любителях, 29-летний Арман Рысбек
(7-0, 6 КО) и россиянин Артем Брусов
(9-0, 8 КО). На кону будет стоять титул чемпиона Европы по версии IBF во втором среднем весе (до 76,2 килограмма).
Также 18-летний казахстанский проспект Дастан Садуулы
(3-0, 3 КО) поборется за титул чемпиона Азии по версии WBA в легком весе (до 61,2 килограмма). Его соперником станет россиянин Вильдан Минасов
(3-0, 2 КО).
Для Моминова предстоящий бой станет дебютным на территории России - большинство своих поединков в профи-боксе он провел в США, также боксировал в Аргентине и на родине.
Известность Моминов получил после участия в лагере Сауля "Канело" Альвареса
(51-1-2, 35 КО). Летом 2017 года он помогал мексиканцу в качестве спарринг-партнера перед его первым боем с казахстанцем Геннадием Головкиным
(38-1-1, 34 КО), который завершился ничьей.