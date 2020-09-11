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Казахстанский самурай. Главный поединок в карьере боксера Жаната Жакиянова

Триумф приблизил прощание со спортом.

Казахстанский самурай. Главный поединок в карьере боксера Жаната Жакиянова
Жанат Жакиянов (в центре). Фото: Reuters©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанский боксер Жанат Жакиянов, с которым мало кто связывал большие надежды, проделал огромный путь, прежде чем смог поднять над собой титул чемпиона мира.

"Сдаваться" - это запретное слово, которое в его команде никто и никогда не произносил. И очень жаль, что его по-настоящему солнечный день наступил практически на закате карьеры, словно зеленый луч.


Удивительно, но этот самый теплый день пришелся на февраль. Подробнее о его главном поединке жизни - в материале Vesti.kz.

Говорят, что у самурая нет цели, только путь, наполненный лишениями, жертвами, проявлениями отваги и силы, криками, болью, дисциплиной и воспитанием в себе личности.

Труднее согласиться с тем, что путь самурая - это смерть. Хотя, если взять за нее различные отрицательные, но судьбоносные моменты жизни, то вполне правильная мысль.

И все это очень четко ложится в описание карьеры Жакиянова. Сложная, с выступами, чаще холодная, словно скандинавская ночь, пропитанная страхами, мольбами, надеждами. И всегда после нее был рассвет. 

Он прошел через жесткую недооценку. Может, из-за того, что не бился долгое время с топами, Жакиянов буквально всегда находился в тени мирового бокса. И уж тем более мало кто ставил на то, что казахстанец спустя определенное время станет чемпионом мира.



Но, как истинный самурай, ZZ - пример стойкости и направленного движения вперед, сохранившего при этом идеалы. Он привык биться за свое, жертвовать, а не ждать, выбирая плыть по течению.

Однако при минимальной поддержке он все-таки дотронулся до своей вершины. В 2017 году Жакиянов стал чемпионом мира, победив 11 февраля американца Роуши Уоррена. Этим самым он стал чемпионом мира по двум версиям легчайшего веса - WBA (Super) и IBO.

Его характеризует стойкость. Особенно она ему помогала в самые сложные моменты. Например, нокдаун, который случился в бою с Уорреном. Казалось, что его поражение уже является слишком очевидным.

Но Жакиянов вновь продемонстрировал умение собирать силы и волю в кулак. Ближе к середине боя он освоился, выходил на ударную позицию в ближнем бою. В свою очередь Уоррен лишь "вязал" руки будущему чемпиону. К тому же у американца был разбит нос. И активнее всего работал именно Жакиянов.

Так что заслуженная, долгожданная, волевая победа.



"В конце боя я знал, что заслужил победу, но из-за того, что мы были в США, мы не были уверены, что судьи отдадут ее нам. Так что это нас удивило, но не тот факт, что я выиграл бой. Он потряс меня в начале, но затем я перебоксировал его в каждом раунде и был лучше в конце.

Те нокдауны потрясли меня, но Рикки Хаттон (тренер Жакиянова) помог мне сохранить хладнокровие и рассказал, какие корректировки я должен был сделать. После того как я смог выйти на ближнюю дистанцию и усилить активность, я увидел, что уровень энергии Уоррена упал", - заявил тогда Жакиянов.

Роуши, конечно, был не согласен с решением судей. 

"Я выиграл этот бой. Я отправил его на настил, я попадал более чистыми ударами и вынуждал его промахиваться. Получается, что в фаворе у судей агрессивные бойцы, даже если они не доносят удары до цели.

Такая же история случилась у меня с (Хуаном Карлосом) Пайано. Я проиграл первый поединок, хотя именно меня должны были объявить победителем, а затем получил позитивное решение судей в реванше. Что же, теперь я должен доказать этим судьям во второй раз, что сегодня со мной обошлись несправедливо. Конечно, я хочу реванш. Без промедлений. Хочу обратно мои титулы.

Конечно, всегда можно сделать больше. Мы вернемся назад, посмотрим, что можно сделать иначе, и удостоверимся, что больше судьи меня не обделят", - озвучил Уоррен.



Жаль только то, что триумф в итоге приблизил Жаната к завершению карьеры. Он был слишком измотан за весь период нахождения в боксе. Слишком много отрицательных моментов. И неудивительно, что он не нашел в себе огонь, чтобы продолжить карьеру после ограбления в поединке с Райаном Барнеттом. Это было уже слишком - гранит.

 

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Метки:
Жакиянов Жанат Профессиональный бокс

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