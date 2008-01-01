Непобежденный казахстанский боксер расстался с промоутером

Последний бой он провел зимой.

Нурзат Сабиров. Фото: Eye of the Tiger Management©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 15:47
Казахстанский боксер второго среднего веса Нурзат Сабиров прекратил сотрудничество с канадской промоутерской компанией Eye of the Tiger Management, сообщает Journaldequebec.com.

При этом причины расторжения контракта не называются, хотя с этой компанией продолжают работать другие казахстанские боксеры Садриддин Ахмедов и Батыр Джукембаев.

26-летний Сабиров в последний раз на ринг выходил в феврале текущего года. В канадском городе Римуски он судейским решением победил 30-летнего мексиканца Рикардо Адриана Луну Флореса по прозвищу "Тайсон". 

Для казахстанца данная виктория стала 11-й в 11 боях (в девяти из них он победил досрочно).
Метки:
Профессиональный бокс Сабиров Нурзат Ахмедов Садриддин Джукембаев Батыр
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 15:47
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