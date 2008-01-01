Непобежденный казахстанский боксер расстался с промоутером

Казахстанский боксер второго среднего веса Нурзат Сабиров
прекратил сотрудничество с канадской промоутерской компанией Eye of the Tiger Management, сообщает Journaldequebec.com
.
При этом причины расторжения контракта не называются, хотя с этой компанией продолжают работать другие казахстанские боксеры Садриддин Ахмедов и Батыр Джукембаев.
26-летний Сабиров в последний раз на ринг выходил в феврале текущего года. В канадском городе Римуски он судейским решением победил 30-летнего мексиканца Рикардо Адриана Луну Флореса
по прозвищу "Тайсон".
Для казахстанца данная виктория стала 11-й в 11 боях (в девяти из них он победил досрочно).