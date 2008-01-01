Другая дата? Названы сроки титульного поединка олимпийского чемпиона из Казахстана

Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО) может вернуться на ринг в конце ноября, передает корреспондент Vesti.kz. 29-летний полусредневес еще не боксировал в 2020 году, а поединок может впервые в его профессиональной карьере получить статус титульного.
Прежде назывались более ранние даты боя с экс-чемпионом мира Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО). Ожидалось, что он может состояться в сентябре.
"Данияр будет драться в ноябре. Ближе к концу ноября," - сообщил менеджер Елеусинова Зия Алиев.
Ранее представитель казахстанского боксера предположил, что прорабатывает варианты для того, чтобы бой был титульным, но не уточнил возможный пояс. Также он рассказал о возможном вечере профи-бокса в Казахстане.
Титульный бой Елеусинова в Казахстане? Менеджер рассказал о вариантах для большого шоу
Добавим, что профессиональная карьера Елеусинова стартовала в апреле 2018-го и за два года олимпийский чемпион выиграл девять встреч подряд. Казахстанец проводил бои в США, Великобритании и Монако, а в 2020 году может выйти на ринг в Казахстане.