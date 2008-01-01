Другая дата? Названы сроки титульного поединка олимпийского чемпиона из Казахстана

В 2020 году он на ринг еще не выходил.

Данияр Елеусинов. Фото: Matchroom Boxing©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 19:59

Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО) может вернуться на ринг в конце ноября, передает корреспондент Vesti.kz. 29-летний полусредневес еще не боксировал в 2020 году, а поединок может впервые в его профессиональной карьере получить статус титульного.

Прежде назывались более ранние даты боя с экс-чемпионом мира Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО). Ожидалось, что он может состояться в сентябре.

"Данияр будет драться в ноябре. Ближе к концу ноября," - сообщил менеджер Елеусинова Зия Алиев.

Ранее представитель казахстанского боксера предположил, что прорабатывает варианты для того, чтобы бой был титульным, но не уточнил возможный пояс. Также он рассказал о возможном вечере профи-бокса в Казахстане.

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Добавим, что профессиональная карьера Елеусинова стартовала в апреле 2018-го и за два года олимпийский чемпион выиграл девять встреч подряд. Казахстанец проводил бои в США, Великобритании и Монако, а в 2020 году может выйти на ринг в Казахстане.

Метки:
Елеусинов Данияр США Индонго Джулиус нокауты
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 19:59
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