"Канело" начал суд против DAZN и Golden Boy на 280 миллионов долларов перед третьим боем с Головкиным

Мексиканец хочет вернуться на ринг.

Фото: naciondeportes.com
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Сегодня 09:45
Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 36 КО) подал иск против своего промоутера Оскара Де Ла Хойи, компании Golden Boy Promotions и стримингового сервиса DAZN. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

Исковое заявление поступило в Федеральный суд Лос-Анджелеса. В жалобе утверждается, что договор Альвареса с DAZN о нескольких боях был нарушен и причинил ущерб как минимум на 280 миллионов долларов.

"Я не боюсь никаких соперников на ринге и я не позволю, чтобы неудачи моего транслятора или промоутера удерживали меня от выхода на ринг. Я номер один в pound-for-pound... Я подал иск, чтобы вернуться в бокс и устроить своим фанатам шоу, которого они заслуживают", - заявил Альварес, слова которого приводит Коппинджер в своем твиттере.

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Как сообщалось ранее, Альварес и GBP никак не могут договориться с DAZN по следующему бою. Причина конфликта - финансовая: боксеру предлагают всего лишь половину от обещанного контрактом гонорара.

По условиям сделки между Альваресом и DAZN мексиканец гарантированно зарабатывает за бой минимум 35 миллионов долларов. Но боссы стриминга отказываются от ранее прописанных договоренностей.

Инсайдер сообщает, что проблема в том, что по условиям договора между стримингом и GBP промоутеры гарантировали ежегодное масштабное событие с участием Альвареса. Боссы DAZN считают, что эту часть сделки в GBP не выполнили. Приоритетом для стриминга является проведение третьего боя между "Канело" и казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).

Головкин и "Канело" договорились о третьем бое 
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Сегодня 09:45
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