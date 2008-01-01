"Главный негодяй" UFC встретился с Головкиным

Бойцы обменялись парой фраз.

Кадр с видео на YouTube
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 08:51
Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль встретился с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эпизод их встречи Масвидаль разместил на собственном YouTube-канале. Пути спортсменов пересеклись в комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе (США).

В ходе встречи бойцы тепло поприветствовали друг друга и обменялись парой фраз. Масвидаль сделал Головкину комплимент по поводу его боев, добавив, что ему нравится его стиль и показал отдельные удары. Со своей стороны, GGG похвалил американца и пожелал ему дальнейших успехов.



Напомним, Масвидаль владеет титулом "главного негодяя" UFC, который он завоевал после победы над американцем Нэйтом Диасом в специальном поединке. В своем последнем поединке он уступил действующему чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману.

Головкину принадлежат титулы IBF и IBO в среднем весе. Возвращение GGG ожидается в октябре-ноябре.
Метки:
UFC Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 08:51
© 2008 - 2020 ТОО «EML»