"До чего же он переоценен!". Чавес рассказал о хитростях "Канело" с весом и назвал победителя в боях с Головкиным

Бывший чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший (51-4-1, 33 КО) раскритиковал своего звездного соотечественника Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО), которому он проиграл в мае 2017 года "в одну калитку".

"Он хорош, спору нет. Но до чего же он переоценен! Как по мне, во всех его предыдущих десяти боях у него было преимущество в весе. Считаю, что в двух схватках с Геннадием Головкиным он одну проиграл, а вторую свел вничью. В бою с Мигелем Котто вполне можно было дать ничью, а меня он и вовсе оболванил с весом. Вы же знаете, что официальное взвешивание состоялось в 9 часов вечера, а затем до часа дня я не мог кушать (взвешивание в день боя). Это вообще неслыханно. Что-то новое в истории бокса.

Главное - соответствующий вес. И тогда можно было бы провести реванш. Да, тогда было очень обидно проиграть. Особенно понимая, что произошло на самом деле. Знаю на 100 процентов, что если бы я был готов лучше, то дал бы хороший бой. А так поединок получился скучным. И тогда, в тот момент карьеры, я вообще о боксе не думал. О чем угодно, но только лишь не о боксе. Я подготовился к бою, но работал без огонька, без страсти, без желания стать лучшим в мире. Является ли "Канело" лучшим из лучших? Нет, точно нет. Василий Ломаченко, Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс точно круче", - приводит слова Чавеса vRINGe.com.

Напомним, Чавес-младший вернется на ринг 25 сентября в Мексике, где попытается нанести дебютное поражение соотечественнику Марио Касаресу в рамках полутяжелого веса. Интересно, что на любительском уровне в активе Касареса есть победа над "Канело", когда он взял верх в 2004 году в финале национальной олимпиады.

Казахстанец Геннадий Головкин дважды встречался с "Канело", но в обоих случаях были зафиксированы спорные результаты. Сначала по мнению судей была ничья, а затем и вовсе GGG проиграл.