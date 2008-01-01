Титульный бой между Усиком и Уайлдером? В профессиональном боксе могут ввести новую весовую категорию

Тони Белью решил поддержать идею о создании новой весовой категории в профессиональном боксе - суперкрузервейта, передает vRinge.com. Экс-чемпион мира вошел в состав комиссии WBC, которая рассмотрит данный вопрос.

Британец считает, что вакантный титул в новом весе могли бы разыграть американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) и украинец Александр Усик (17-0, 13 КО).

"В крузерах есть невероятно крутые бойцы. Взять хотя бы Усика. Но по своей антропометрии он физически не сможет тягаться с монстрами хэвивейта. Повторюсь, не сможет тягаться только лишь из-за разницы в росте и весе, но никак не из-за нехватки мастерства. Поэтому я и поддерживаю WBC в стремлении создать новую весовую категорию. Именно об этом я и сообщил президенту организации Маурисио Сулейману", - сказал Белью.

Экс-боксер считает, что нужно изменить лимит крузервейта - первого тяжелого веса - и сделать его до 86,2 килограмма вместо 90,7.

"Это решение поможет бойцам, которые с трудом делают лимит полутяжелого веса, но которые по антропометрии не совсем крузера - они бы тогда не выглядели в дивизионе карликами. Затем я бы сделал еще одну категорию - суперкрузервейт - до 99,8 килограмма. В ней бы выступали мелкие супертяжи. Я бы смог выступать в такой весовой категории. Усик смог бы... Кто еще? Уайлдер или же Дэвид Хэй. И всем было бы комфортно. Говорят, что лучше сделать суперхэвивейт, но как по мне, это даже звучит нелепо. Получится что-то типа суперпупертяжей.

Считаю, это просто идеальное решение. И если бы у меня был абсолютный контроль над ситуацией, я бы первым поединком в новом весе сделал титульный бой между Усиком и Уайлдером. Это просто невероятный бой. И знаете, что самое важное? Благодаря такому бою этот дивизион сразу же бы обрел популярность, о нем точно бы заговорили.

Все очень просто. В основном между дивизионами небольшая разница в весе. Иногда она немногим больше одного килограмма. А разница, например, между полутяжами и крузерами - более десяти килограммов. Я поднимался с полутяжей в крузера. Я знаю, как это непросто", - констатировал британец.