Соперник тренировавшегося с GGG британца может оспорить мировой титул с Усиком

Непобежденный соотечественник, топ-проспект супертяжелого веса Даниэль "Динамит" Дюбуа (15-0, 14 КО) может сразиться за титул чемпиона мира с украинцем Александром Усиком.



Об этом DAZN сообщил промоутер Фрэнк Уоррен, напомнив, что Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе, который в настоящее время принадлежит британцу Энтони Джошуа.



Трофей может стать вакантным, если Джошуа решит не защищать его. В таком случае Усику предстоит сразиться со следующим претендентом на пояс WBO- Дюбуа.



"Мы согласимся на этот бой. Очевидно, Даниэль намного крупнее, чем Усик, но украинец обладает огромным опытом, а также он очень способный боец. Как мы знаем, он уже участвовал в боях я тяжелых категориях. Я думаю, что Дюбуа с его молодостью и силой сможет побить Усика, хотя поединок будет очень сложным",- сказал Уоррен.



Добавим, что Дюбуа должен осенью встретится с британским супертяжем Джо Джойсом (11-0, 10 КО)



Напомним, в профи Джойс дебютировал в октябре 2017 года в статусе серебряного призера Олимпиады-2016, на которой в полуфинале победил казахстанца Ивана Дычко.



Также Джойс в свое время тренировался с чемпионом мира по версиям IBF и IBO из Казахстана Геннадием Головкиным. Их пути пересекались в лагере у Абеля Санчеса. На данный момент оба прекратили с ним сотрудничество.