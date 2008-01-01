Джукембаев вошел в топ-10 рейтинга The Ring

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира первого полусреднего веса, в рамах которого выступает казахстанец Батыр Джукембаев
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Казахстанец оказался на девятом месте.
Чемпионским поясом владеет 29-летний британец Джош Тейлор
. Первая строчка в рейтинге принадлежит 28-летнему американцу мексиканского происхождения Хосе Рамиресу.
Второе место занимает 31-летний американец Реджис Прогрейс.
Замыкает тройку лидеров 27-летний белорус российского происхождения Иван Баранчик
.
Полностью рейтинг журнала The Ring выглядит так:
1. Хосе Рамирес (США)
2. Реджис Прогрейс (США)
3. Иван Баранчик (Беларусь)
4. Виктор Постол (Украина)
5. Кирилл Релих (Беларусь)
6. Хосе Сепеда (США)
7. Марио Барриос (США)
8. Арнольд Барбоза (США)
9. Батыр Джукембаев (Казахстан)
10. Шохжахон Эргашев (Узбекистан)
Напомним, в своем последнем бою, который состоялся в январе, Джукембаев одержал досрочную победу над мексиканцем Рикардо Ларой
(22-8, 10 КО). Все свои поединки казахстанец провел в Канаде. На ринг он планирует вернуться
в конце сентября.