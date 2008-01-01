Российский боксер из Узбекистана нокаутировал филиппинца в первом раунде

Осенью у него был шанс завоевать титул чемпиона мира.

Батыр Ахмедов. Фото: Boxingscene.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 09:14
Россиянин Батыр Ахмедов (8-1, 7 KO), выступающий в первом полусреднем весе до 63,5 килограмма, одержал досрочную победу над филиппинским боксером Рэйем Пересом (24-12, 8 КО) в Лос-Анджелесе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой завершился в первом раунде, когда филиппинец пропустил серию ударов по корпусу и не смог продолжить поединок.



Отметим, что 29-летний Ахмедов, который родился в Узбекистане, в сентябре 2019 года бился за вакантный титул WBA Regular в первом полусреднем весе с американцем Марио Барриосом, которому уступил по очкам, тем самым потерпев первое поражение на профессиональном уровне.
Метки:
Профессиональный бокс
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 09:14
© 2008 - 2020 ТОО «EML»