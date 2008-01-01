Российский боксер из Узбекистана нокаутировал филиппинца в первом раунде

Россиянин Батыр Ахмедов
(8-1, 7 KO), выступающий в первом полусреднем весе до 63,5 килограмма, одержал досрочную победу над филиппинским боксером Рэйем Пересом
(24-12, 8 КО) в Лос-Анджелесе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Бой завершился в первом раунде, когда филиппинец пропустил серию ударов по корпусу и не смог продолжить поединок.
Отметим, что 29-летний Ахмедов, который родился в Узбекистане, в сентябре 2019 года бился за вакантный титул WBA Regular в первом полусреднем весе с американцем Марио Барриосом, которому уступил
по очкам, тем самым потерпев первое поражение на профессиональном уровне.