Казахстанец с титулом от WBC получил бой с одним из авторов главной сенсации в боксе в 2020 году

Казахстанский боксер Виктор Коточигов свой следующий поединок проведет 9 октября в Дубае в рамках шоу Rotunda Rumble IV против британца Макси Хьюза, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На кону этого боя, который станет главным на вечере бокса в Дубае, будет стоять пояс WBC International в легком весе, принадлежащий казахстанцу.

В августе британец сенсационно победил экс-претендента на титул IBF во втором полулегком весе ирландца Джоно Кэролла. Для 30-летнего Хьюза эта победа стала 21-й (четыре нокаутом) при пяти поражениях и двух ничьих. По данным Proboxingodds.com, ставка на победу британца на момент открытия линий составляла 11, тогда как Кэролла - 1,04.

Коточигов свой последний бой провел также в августе. Он досрочно победил белоруса Андрея Исаева. Бой стал соглавным событием вечера бокса компании MTK Global в Алматы и завершился в третьем раунде.

На счету 27-летнего Коточигова стало 11 побед (пять нокаутом) в 11 боях. Казахстанец владеет титулом WBC International, но пояс не стоял на кону в бою.