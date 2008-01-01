Сергей Деревянченко нанес на новую капу флаг Казахстана

Он объяснил свое решение.

Сергей Деревянченко. Фото: instagram.com/sergiy.derevyanchenko
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 18:43

Украинский боксер Сергей Деревянченко представил новую капу. Он нанес на нее флаг Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Помимо Казахстана на капе он изобразил флаги Украины, США и Италии. Украинец в Казахстане выступал за "Астана Арланс" в WSB, а в Италии - за миланскую команду Milano Thunder.

"В профессиональном спорте все имеет значение, каждая маленькая деталь", - объяснил новую капу Деревянченко в своем Instagram.

Напомним, 26 сентября украинец проведет поединок против чемпиона WBC в среднем весе американца Джермалла Чарло. Свой последний поединок украинец провел против казахстанца Геннадия Головкина, которому уступил решением судей.

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Бокс Профи-бокс
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Сегодня 18:43
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