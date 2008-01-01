Сондерс рассказал о других вариантах на случай срыва боя с "Канело"

Многое может решиться в эти дни.

Билли Джо Сондерс. Фото: fightnews.info©
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Сегодня 10:41
Британский чемпион мира по версии WBO в суперсреднем весе до 76,2 килограмма Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО) рассчитывает в ближайшие несколько дней получить окончательный ответ о возможном проведении боя против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО) до конца текущего года, сообщает vRINGe.com.

Билли известно, что из-за разногласий со стримингом DAZN Альварес может не выйти на ринг в 2020-м. Однако, судя по его словам, что-то решается прямо в эти дни, потому что до понедельника промоутер Эдди Хирн обещал выйти с ним на связь с ответом от команды мексиканца.

Сондерс подчеркивает, что не хотел бы пропускать год целиком и ждет дату выхода в ринг.

"Я знаю, что это не вина Хирна, но так или иначе мне нужно провести бой. Думаю, если с "Канело" так и не удастся договориться на этот год, есть варианты с моими поединками против Каллума Смита или Деметриуса Андраде", - сказал британец.

Сондерс не выступает с ноября 2019 года, когда нокаутировал в 11-м раунде аргентинца Марсело Косереса. 

Альварес последний бой провел в ноябре прошлого года, когда в 11-м раунде нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом весе. 

Ранее DAZN заблокировал бой "Канело" с турецким боксером Авни Йылдырымом. Стриминг ждет от мексиканца поединки с более конкурентными соперниками, в частности, готов щедро заплатить за его третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным. 
Метки:
Профессиональный бокс Сондерс Билли Джо Альварес Сауль Смит Каллум Андраде Деметриус
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Сегодня 10:41
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