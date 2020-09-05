Досрочно проигравший GGG Келл Брук намерен одержать историческую победу над чемпионом мира

Продолжаются переговоры о поединке между чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом
(36-0, 27 КО) и британским экс-чемпионом Келлом Бруком
(39-2, 27 КО), пишет vRINGe.com
.
Келл надеется, что подписание контракта не за горами, утверждает, что все к этому идет, и готовится удивить фаворита.
"Он, конечно, элитный боец, но он никогда не был в ринге с кем-либо таким же сильным, мощным и быстрым, да еще при наличии отменного тайминга, как у меня. Думаю, он и сам это знает. Никому в дивизионе не под силу выдержать мой удар справа, приземленный точно в цель.
Теренс - боец мирового класса в расцвете сил, многие считают его лидером паунда. Так что когда я свергну его с трона, эту победу можно будет назвать одной из величайших в истории британского бокса", - сказал Брук.
Добавим, что британец встречался в ринге с казахстанцем Геннадием Головкиным
. Тогда, в 2016 году, досрочно в пятом раунде победил GGG.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне