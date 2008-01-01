Чемпион мира и экс-соперник Головкина могут выступить в одном вечере бокса

Стриминг DAZN в скором времени обнародует ближайшие планы своих боксерских событий на осень. Тем временем инсайдеру Дэну Рафаэлю стали известны некоторые подробности, пишет vRINGe.com.



По его данным, один из топ-кардов стриминга - ноябрьское событие от промоутера Эдди Хирна. Речь идет о вечере бокса, в главном событии которого в рамках суперсреднего веса отбоксирует американский экс-чемпион мира Дэниел Джейкобс.



Рафаэль утверждает, что во втором главном событии вечера чемпион мира по версии WBO средневес Деметриус Андраде из США проведет защиту титула. Видимо, речь идет о схватке с обязательным претендентом, британцем Лиамом Уильямсом.



Не исключено, что оппонентом Джейкобса также станет боец из Британии. Хирн ранее упоминал в качестве возможного соперника для американца экс-претендента Джона Райдера.



Напомним, Джейкобс в 2017 году встретился на ринге с казахстанцем Геннадием Головкиным. Бой состоялся утром 19 марта в Нью-Йорке на Madison Square Garden и завершился победой GGG единогласным решением судей. При этом американец в четвертом раунде оказался в нокдауне.