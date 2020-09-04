Бой тренировавшегося с GGG британца с топовым супертяжем вновь может быть перенесен

Титульный поединок британского супертяжа Джо Джойса
(11-0, 10 КО) с непобежденным соотечественником, топ-проспектом Даниэлем "Динамитом" Дюбуа
(15-0, 14 КО) может быть вновь перенесен, пишет BoxingScene
.
Их встреча должна была стать главным событием вечера бокса в Лондоне. 11 апреля они должны были разыграть между собой два титула - чемпиона Европы по версии EBU и чемпиона Британии по версии BBBofC. Однако из-за тяжелой ситуации с коронавирусом событие было перенесено. Новой датой стало 11 июля.
Затем было принято решение вновь сместить дату. Боксеры должны были встретиться 24 октября. Однако теперь заговорили об очередном переносе.
На этот раз из-за зрителей. С октября в Великобритании позволят некоторому количеству зрителей присутствовать на вечерах бокса. Это скажется на гонорарах бойцов - они вырастут. Из-за этого Дюбуа и Джойс просят сместить дату, чтобы заработать больше, чем при закрытых трибунах.
На данный момент обсуждаются 14 и 21 ноября.
Напомним, в профи Джойс дебютировал в октябре 2017 года в статусе серебряного призера Олимпиады-2016, на которой в полуфинале победил казахстанца Ивана Дычко
.
Также Джойс в свое время тренировался с чемпионом мира по версиям IBF и IBO из Казахстана Геннадием Головкиным
. Их пути пересекались в лагере у Абеля Санчеса
. На данный момент оба прекратили с ним сотрудничество.
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