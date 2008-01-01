Экс-претенденты на бой с Головкиным начали переговоры

Поединок может состояться 24 октября, а показать его хочет стриминговый сервис DAZN. Оба боксера сотрудничают с промоутерской компанией Golden Boy Promotions.

Отметим, что Джонсон в прошлом был обязательным претендентом на титул IBF и мог стать соперником казахстанцав 2015 году, но получил травму - вместо него вышел американец(20-1, 14 КО), которого GGG нокаутировал за два раунда. В 2018 году мог встретиться с Головкиным Мунгия, но его забраковала Атлетическая комиссия Калифорнии, посчитав мексиканца на тот момент неопытным.