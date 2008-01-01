Экс-претенденты на бой с Головкиным начали переговоры

Поединок собирается показать DAZN.

Хайме Мунгия. Фото: Boxingscene.com©
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Сегодня 16:16
Экс-чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (35-0, 28 КО) ведет переговоры о бое с багамцем Туреано Джонсоном (21-2-1, 15 КО), сообщает инсайдер Майк Коппинджер из The Athletic
 
Поединок может состояться 24 октября, а показать его хочет стриминговый сервис DAZN. Оба боксера сотрудничают с промоутерской компанией Golden Boy Promotions.
 
23-летний Мунгия провел всего один бой в среднем весе. Он дебютировал в дивизионе 11 января с победы нокаутом над ирландцем Гэри О'Салливаном (30-4, 21 КО). 
 
36-летний Джонсон не выходил на ринг с 18 июля прошлого года. Тогда багамец нокаутировал ирландца Джейсона Куигли (18-1, 14 КО), нанеся тому первое поражение в карьере. 
 
Отметим, что Джонсон в прошлом был обязательным претендентом на титул IBF и мог стать соперником казахстанца Геннадия Головкина в 2015 году, но получил травму - вместо него вышел американец Доминик Уэйд (20-1, 14 КО), которого GGG нокаутировал за два раунда. В 2018 году мог встретиться с Головкиным Мунгия, но его забраковала Атлетическая комиссия Калифорнии, посчитав мексиканца на тот момент неопытным. 
Метки:
Геннадий GGG Головкин Мунгия Хайме Golden Boy Promotions Головкин Геннадий
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 16:16
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