Экс-претенденты на бой с Головкиным начали переговоры

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Экс-чемпион мира в первом среднем весе мексиканецХайме Мунгия (35-0, 28 КО) ведет переговоры о бое с багамцем Туреано Джонсоном (21-2-1, 15 КО), сообщает инсайдер Майк Коппинджер из The Athletic
Поединок может состояться 24 октября, а показать его хочет стриминговый сервис DAZN. Оба боксера сотрудничают с промоутерской компанией Golden Boy Promotions.
23-летний Мунгия провел всего один бой в среднем весе. Он дебютировал в дивизионе 11 января с победы нокаутом над ирландцем Гэри О'Салливаном (30-4, 21 КО).
36-летний Джонсон не выходил на ринг с 18 июля прошлого года. Тогда багамец нокаутировал ирландца Джейсона Куигли (18-1, 14 КО), нанеся тому первое поражение в карьере.
Отметим, что Джонсон в прошлом был обязательным претендентом на титул IBF и мог стать соперником казахстанца Геннадия Головкина в 2015 году, но получил травму - вместо него вышел американец Доминик Уэйд (20-1, 14 КО), которого GGG нокаутировал за два раунда. В 2018 году мог встретиться с Головкиным Мунгия, но его забраковала Атлетическая комиссия Калифорнии, посчитав мексиканца на тот момент неопытным.
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