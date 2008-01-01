У "Канело" возникли серьезные разногласия с DAZN

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес
(53-1-2, 36 КО) и ведущая его дела промоутерская компания Golden Boy никак не могут договориться со стриминговым сервисом DAZN, сообщает vRINGe.com
со ссылкой на Майка Коппинджера из The Athletic.
Причина конфликта - финансовая - бойцу предлагают всего лишь половину от обещанного контрактом гонорара.
По условиям сделки между Альваресом и DAZN, мексиканец гарантированно зарабатывает за бой минимум 35 миллионов долларов. Но боссы стриминга отказываются от ранее прописанных договоренностей. По слухам, предлагают половину. С большой долей вероятности до конца года "Канело" на ринг не выйдет - стороны пока что очень далеки от того, чтобы обо всем договориться.
Отмечается, что позиция DAZN никак не связана с пандемией и желанием сократить финансовые потери. Проблема в том, что по условиям договора, Golden Boy гарантировал ежегодное масштабное событие с участием Альвареса. Боссы DAZN считают, что эту часть сделки промоутерская компания не выполнила.
Если стороны все же договорятся в ближайшие дни, то ожидается, что 14 ноября Альварес подерется с одним из двух британских чемпионов - Каллумом Смитом
или Билли Джо Сондерсом
.
Ранее также сообщалось, что DAZN заблокировал
бой "Канело" с турецким боксером Авни Йылдырымом
. При этом стриминг готов был щедро заплатить за третий бой Альвареса с казахстанцем Геннадием Головкиным
.
За свою карьеру Альварес выигрывал титулы чемпиона мира в четырех весах.
Последний бой он провел в ноябре прошлого года, когда в 11-м раунде нокаутировал
россиянина Сергея Ковалева
и завоевал титул WBO в полутяжелом весе.