У "Канело" возникли серьезные разногласия с DAZN

Мексиканец может не выйти в ринг в этом году.

Сауль "Канело" Альварес. Фото: Reuters©
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Сегодня 12:42
Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 36 КО) и ведущая его дела промоутерская компания Golden Boy никак не могут договориться со стриминговым сервисом DAZN, сообщает vRINGe.com со ссылкой на Майка Коппинджера из The Athletic.

Причина конфликта - финансовая - бойцу предлагают всего лишь половину от обещанного контрактом гонорара. 

По условиям сделки между Альваресом и DAZN, мексиканец гарантированно зарабатывает за бой минимум 35 миллионов долларов. Но боссы стриминга отказываются от ранее прописанных договоренностей. По слухам, предлагают половину. С большой долей вероятности до конца года "Канело" на ринг не выйдет - стороны пока что очень далеки от того, чтобы обо всем договориться.

Отмечается, что позиция DAZN никак не связана с пандемией и желанием сократить финансовые потери. Проблема в том, что по условиям договора, Golden Boy гарантировал ежегодное масштабное событие с участием Альвареса. Боссы DAZN считают, что эту часть сделки промоутерская компания не выполнила.

Если стороны все же договорятся в ближайшие дни, то ожидается, что 14 ноября Альварес подерется с одним из двух британских чемпионов - Каллумом Смитом или Билли Джо Сондерсом.

Ранее также сообщалось, что DAZN заблокировал бой "Канело" с турецким боксером Авни Йылдырымом. При этом стриминг готов был щедро заплатить за третий бой Альвареса с казахстанцем Геннадием Головкиным.

За свою карьеру Альварес выигрывал титулы чемпиона мира в четырех весах.

Последний бой он провел в ноябре прошлого года, когда в 11-м раунде нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом весе.
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Профессиональный бокс Альварес Сауль Смит Каллум Сондерс Билли Джо Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий
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Сегодня 12:42
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