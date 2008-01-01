Деревянченко после поражения от Головкина приготовился к нокауту в бою с чемпионом мира

Украинец рассказал, за счет чего собирается побеждать.

Сергей Деревянченко. Фото: DAZN©
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Сегодня 19:54
Украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) высказался о своем плане на поединок c чемпионом мира по версии WBC американцем Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО), сообщает iSport.ua

"Я полностью сфокусирован на поединке с Чарло. Главная задача - выйти на ринг и отобрать у него титул. У меня есть необходимый опыт для этого. Возможно, именно за счет него я и выиграю. Но я не утверждаю, что Чарло не сможет мне ничего противопоставить.

Моя задача - придерживаться плана на бой. Мы уже все продумали. Если будет возможность, я его нокаутирую. Что будет, если бой продлится все 12 раундов? Без проблем. Я буду готов ко всему", - цитирует Деревянченко FightNews.

Бой Чарло - Деревянченко пройдет 26 сентября и будет показан телеканалом Showtime по системе платных трансляций (PPV). Американец будет в третий раз защищать свой титул, а для украинца это будет третий поединок за титул чемпиона мира. 

Напомним, что Деревянченко в последнем бою 5 октября в Нью-Йорке проиграл единогласным решением казахстанцу Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО), который стал новым чемпионом IBF и IBO, а Чарло 7 декабря в этом же городе нокаутировал ирландца Денниса Хогана (28-3-1, 7 КО).
Метки:
Деревянченко Сергей Чарло Джермалл WBC
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 19:54
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