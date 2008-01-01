"Все будут бояться его". Энтони Джошуа может провести бой с 22-летним соотечественником

Топ-проспект недавно досрочно разобрался с бойцом из Нидерландов.

Даниэль Дюбуа. Фото: talksport
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 18:02

Топ-проспект супертяжелого веса британец Даниэль Дюбуа после досрочной победы над Рикардо Снайдерсом из Нидерландов получил возможность встретиться с одним из лидеров дивизиона Энтони Джошуа (Великобритания).

Так, его промоутер Фрэнк Уоррен заявил о реальном шансе организовать суперпоединок уже в этом году.

"Когда у тебя есть такой талант, как Даниэль, то путь к титулу заметно облегчается. Вскоре он окажется на вершине рейтинга всех санкционирующих органов, все будут бояться его.

Оспорить титул Энтони Джошуа? Пусть будет так. Они и раньше уже спарринговали. Так что все в наших руках. Я могу устроить бой хоть завтра. Был бы счастлив. Можно рассмотреть даже текущий год",- сказал Уоррен в интервью Sky.

Добавим, что бой Дюбуа с Снайдерсом стал главным на вечере бокса в Лондоне. 

Уже в первом раунде британец трижды отправил соперника на канвас, а во втором раунде Снайдерс продержался всего десять секунд, после чего вновь упал - судья остановил избиение.

Метки:
Джошуа Энтони Великобритания
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 18:02
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