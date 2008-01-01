Непобежденный в профи чемпион WSB из "Астана Арланс" встретится с не дравшимся шесть лет боксером

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в любителях и непобежденный проспект в профессионалах хорват Филип Хргович (10-0, 8 КО) свой следующий бой проведет против чеха Ондрея Пала (33-5, 23 КО), сообщает vRINGe.com.

Поединок 28-летнего боксера пройдет в рамках вечера бокса 26 сентября в датском Струэре. Хргович еще не боксировал в этом году, проведя последний бой в декабре прошлого года, когда нокаутировал в третьем раунде экс-претендента на мировое чемпионство Эрика Молину.

35-летний Пала выйдет в ринг впервые с апреля 2014 года, когда был нокаутирован в третьем раунде Дэвидом Прайсом.

"С нетерпением жду возвращения в ринг, все-таки я не боксировал уже 10 месяцев, - говорит Хргович. - Если бой сложится хорошо, я вернусь в США - у меня запланировано два боя за два месяца. После этого надеюсь еще раз выступить в конце года".

Напомним, в профи Хргович дебютировал в 2017 году в статусе бронзового призера Олимпиады-2016 и двукратного чемпиона WSB в составе "Астана Арланс". Своим титулом хорват владеет с сентября 2018 года и защитил его три раза.