Бешеная форма. Тайсон показал новое эпичное видео с тренировки

28 ноября в Карсоне (штат Калифорния, США) легендарные американские ветераны ринга Майк Тайсон
и Рой Джонс-младший
проведут выставочный поединок, пишет vRINGe.com
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Для того, чтобы культовые персонажи собрали максимум денег, Атлетическая комиссия Калифорнии пошла на беспрецедентные шаги: разрешила ветеранам драться без шлемов и даже дала добро на то, чтобы в схватке был определен победитель, а на кону стоял специальный титул.
Учитывая это и преимущество в габаритах, у Джонса-младшего могут возникнуть серьезные проблемы. А тут еще и сам Тайсон, похоже, реально набрал оптимальную (учитывая возраст) форму, о чем он и сообщает посредством нового яркого видеоролика.