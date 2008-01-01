Фьюри призвал Джошуа "быть мужиком" и подраться в декабре

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри
(30-0-1, 21 КО) все еще не уверен, что следующий бой проведет против американца Деонтея Уайлдера (
42-1-1, 41 КО). Ожидается, что уже третья встреча боксеров в ринге состоится в конце года, однако контракта пока нет.
Если американец по какой-то из причин откажется от боя, Фьюри готов "заменить его" на соотечественника Энтони Джошуа
(23-1, 21 КО), которому принадлежат титулы WBA, WBO и IBF.
"Если бой с Уайлдером не состоится, давайте сварганим поединок с Джошуа в декабре. Почему нет? Это боксерский матч, давайте сделаем это. Я готов. Я могу драться с ним хоть сегодня.
Я фанат спортзала. Мне просто необходима работа. Я сказал Фрэнку (Уоррену), сказал Бобу (Аруму), сказал парням из MTK: "Я хочу бой, хочу тренироваться без остановки, я готов драться, давайте поработаем". Независимо от типа поединка, где бы он ни состоялся, давайте это сделаем!
Так что я говорю: "Будь мужиком, выходи драться с чемпионом, и я тебя сделаю". Я просто терпеливо жду, тренируясь как сумасшедший, пока на горизонте нет следующего боя. Бегаю по горам и превращаюсь в скаковую человеколошадь. С нетерпением жду всех следующих вызовов. Кто бы они ни были, ведите их ко мне, и я разделаюсь с ними в зрелищной манере. Мы открыты для всего",- цитирует Фьюри vRINGe.com
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