Бросавший вызов Головкину призер лондонской Олимпиады забил соперника в первом раунде

Серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне Эскива Фалькао одержал разгромную победу в рамках вечера бокса в бразильском Сан-Паулу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В поединке второго среднего веса его соперником был Моррама де Араужо Сантос.

Фалькао выиграл очень быстро - уже в первом раунде. Он четыре раза отправлял оппонента на канвас, после чего бой был остановлен.

Отметим, что ранее бразилец бросал вызов Геннадию Головкину, опубликовав обращение в своих социальных сетях.