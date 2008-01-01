Казахстанец выиграл шестой бой нокаутом после пяти встреч за один месяц и трехлетнего перерыва

У него необычно складывается карьера в профи.

Серик Мусадилов. Фото: instagram.com/serikmussadilov
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Сегодня 11:50

Казахстанский боксер Серик Мусадилов одержал шестую победу в профи, передает корреспондент Vesti.kz.

Все свои поединки он выиграл досрочно, но карьера его складывается весьма необычно.

Предыдущие пять боев Мусадилов выиграл в 2017 году - причем все они прошли в Мексике в одном месяце - ноябре. Затем у боксера был почти трехлетний перерыв. 

На этот раз он выступил на вечере бокса в Венисе (штат Калифорния, США). В рамках первого тяжелого веса его соперником был местный боксер Квинтелл Томпсон. Мусадилов нокаутировал его в первом же раунде.  

Метки:
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Сегодня 11:50
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