Проигравший казахстанцу на ЧМ-2019 американец одержал вторую победу в профи

Пятикратный чемпион США Хавьер Мартинес (2-0, 0 КО) одержал вторую победу в профи, передает корреспондент Vesti.kz.

В андеркарте вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) американец встречался со своим соотечественником Рэнсом Уордом (4-1-1, 2 КО) и победил единогласным судейским решением - 60-54, 60-54, 60-54. Поединок второго среднего веса состоял из шести раундов.

Отметим, что в профи Мартинес дебютировал в июле, также успешно.

В 2019 году Мартинес, выступая в любителях, на чемпионате мира в Екатеринбурге проиграл в 1/8-й финала Турсынбаю Кулахмету, который в итоге завоевал "бронзу". В профи американец ушел после того, как не попал в основной состав своей сборной на Олимпиаду-2020, перенесенную на следующий год.

Кулахмет также перешел в профи, дебютировав неделю назад с досрочной победы.

Напомним, что в главном бою вечера бокса с участием Мартинеса американец Хосе Карлос Рамирес защитил свои титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе, победив претендента из Украины Виктора Постола.