Британский супертяж эффектно нокаутировал соперника после трех нокдаунов

Этот бой стал главным в Лондоне.

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Сегодня 09:13

Британский супертяж Дэниел Дюбуа (15-0, 14 KO) защитил титул интернационального чемпиона WBO эффектным нокаутом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Известный своей ударной мощью, он не стал разочаровывать любителей бокса и на этот раз, вырубив соперника уже во втором раунде. 

Бой Дюбуа стал главным на вечере бокса в Лондоне. А соперником его был Рикардо Снайдерс (18-2, 8 КО) из Нидерландов.

Уже в первом раунде британец трижды отправил соперника на канвас, а во втором раунде Снайдерс продержался всего десять секунд, после чего судья остановил избиение.

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Бокс Профи-бокс
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Сегодня 09:13
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