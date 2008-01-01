Британский супертяж эффектно нокаутировал соперника после трех нокдаунов

Британский супертяж Дэниел Дюбуа (15-0, 14 KO) защитил титул интернационального чемпиона WBO эффектным нокаутом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Известный своей ударной мощью, он не стал разочаровывать любителей бокса и на этот раз, вырубив соперника уже во втором раунде.

Бой Дюбуа стал главным на вечере бокса в Лондоне. А соперником его был Рикардо Снайдерс (18-2, 8 КО) из Нидерландов.

Уже в первом раунде британец трижды отправил соперника на канвас, а во втором раунде Снайдерс продержался всего десять секунд, после чего судья остановил избиение.