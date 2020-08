Эрисланди Лара защитил свой титул чемпиона WBA и завоевал пояс IBO

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Эрисланди Лара провел успешную защиту титула, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником кубинца был американец Грег Вендетти. Их бой стал главным на вечере бокса в Лос-Анджелесе (США).

Отметим, что на кону поединка также стоял вакантный титул чемпиона мира по версии IBO.

Лара победил Вендетти единогласным решением судей по итогам 12 раундов: 116-112, 117-11, 117-111.

Напомним, что вакантный пояс WBA кубинец завоевал в сентябре прошлого года, нокаутировав во втором раунде мексиканца Рамона Альвареса - брата Сауля "Канело" Альвареса.

MAIN EVENT TIME!



The WBA World Super Welterweight Champ @Laraboxing make his way to the ring pic.twitter.com/QYyVGWcHPS — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) August 30, 2020

.@Laraboxing is in control early in this fight pic.twitter.com/wTfw9sc0iT — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) August 30, 2020