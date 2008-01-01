Тренировавшийся с Головкиным экс-соперник "Канело" потерпел поражение после смены соперника за сутки до боя

Бывший временный чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Альфредо Ангуло потерпел поражение после того, как получил нового соперника за сутки до боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Изначально его оппонентом должен был стать экс-чемпион мира во втором среднем весе Калеб Труа. Но тот заявил, что заболел и вынужден обратиться к медикам буквально перед поединком.

В итоге новым соперником Ангуло стал его соотечественник Владимир Эрнандес. Он, несмотря на то, что не успел нормально подготовиться, дал хороший бой и в итоге был признан победителем единогласным решением судей по итогам десяти раундов.

Отметим, что раньше Ангуло тренировался вместе с Геннадием Головкиным в зале у Абеля Санчеса, а спарринговал мексиканец с другим казахстанцем Али Ахмедовым. В 2014 году Ангуло встречался со своим соотечественником Саулем Альваресом, которому проиграл.