Экс-соперник Деревянченко раздельным решением победил в главном событии вечера

В Берлине в главном поединке вечера в элиминаторе от IBF 34-летний местный экс-чемпион мира Джек Кулькай
(28-4, 13 KO) победил своего 25-летнего соотечественника Абасса Барау
(9-1, 6 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Бой в первом среднем весе до 69,9 килограмма прошел все 12 раундов. Боксеры действовали в ринге с переменным успехом, но в итоге победу раздельным решением судей одержал Кулькай - 115-114, 113-116 и 115-113.
Отметим, что Кулькай весной прошлого года бился с 34-летним Сергеем Деревянченко
. Их поединок прошел в андеркарте вечера бокса на арене Minneapolis Armory в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) и завершился
победой украинца единогласным решением судей.