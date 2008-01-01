Экс-соперник Деревянченко раздельным решением победил в главном событии вечера

Бой состоял из 12 раундов.

Джек Кулькай. Фото: ringtv.com©
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Сегодня 08:38
В Берлине в главном поединке вечера в элиминаторе от IBF 34-летний местный экс-чемпион мира Джек Кулькай (28-4, 13 KO) победил своего 25-летнего соотечественника Абасса Барау (9-1, 6 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой в первом среднем весе до 69,9 килограмма прошел все 12 раундов. Боксеры действовали в ринге с переменным успехом, но в итоге победу раздельным решением судей одержал Кулькай - 115-114, 113-116 и 115-113.

Отметим, что Кулькай весной прошлого года бился с 34-летним Сергеем Деревянченко. Их поединок прошел в андеркарте вечера бокса на арене Minneapolis Armory в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) и завершился победой украинца единогласным решением судей.
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Сегодня 08:38
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