Надеюсь, бои в профи не помешают Кункабаеву завоевать для Казахстана медаль Олимпиады - глава МТК

Вечер бокса Fight Night, прошедший в Алматы, дал импульс оживлению спортивной жизни в стране. Организатор - глава менеджерской компании MTK Kazakhstan Аскар Салыкбаев
- не скрывает желания дать новый вектор развития профи-бокса в Казахстане. Также в беседе с корреспондентом Vesti.kz
он оценил ключевые моменты прошедшего турнира.
"Мы давно планировали и наконец-то провели очередной вечер бокса, правда, в непривычных для всех условиях. Была проделана огромная работа по согласованию и организации поединков с государственными и санитарно-эпидемиологическими органами и могу заверить, что в плане логистики перед нами стояло много непростых задач, но мы находили единственно правильное решение, и в итоге все прошло по задуманному сценарию.
Более глобальной задачей, стоящей перед нами и единомышленниками, было увеличение числа боев для наших боксеров, желающих выйти на большой ринг профи-бокса. Самим ребятам нужно как можно больше встреч с равными и сильными соперниками. Не собираемся в дальнейшем ограничиваться привлечением только казахстанцев. У нас были принципиальные соглашения с коллегами из Узбекистана и Киргизии, но соседи не смогли урегулировать вопросы, связанные с закрытием границ. Благодарны белорусам, которые изыскали возможность прислать своих боксеров. В будущем, когда ситуация с карантином и пандемией нормализуется, сможем привлекать наших заграничных друзей почаще и побольше.
Хочу поздравить Камшыбека Кункабаева
с хорошим стартом на профи-ринге. Для психологической адаптации в мире профессионалов, победа нокаутом во втором раунде должна сыграть хорошую роль. Надеюсь, участие в боях профессионалов не помешают Камшыбеку достойно представлять страну на любительском уровне и завоевать для Казахстана ценную олимпийскую награду.
Другой наш подающий надежды боец - Абай Толеш хорошо известен любителям бокса, однако проиграл свой бой. Но к нему у нас нет претензий. Несмотря на тяжелый нокдаун уже во втором раунде, Абай проявил мужество и характер, сумев довести бой до финального гонга, хотя было заметно, каких усилий ему стоило отойти от состояния грогги и пытался неоднократно переломить ход неудачного для него поединка. После третьего раунда инициатива в большей степени была на стороне Толеша, хотя нокдаун и сыграл здесь определяющую роль.
В случае заинтересованности Абая и Сапарбая мы готовы организовать для них матч -реванш. Хочу заверить всех любителей бокса, что нет ничего невозможного в организации подобных вечеров. Мы уже начали работу по проведению боев в сентябре, и хотим показать всем, что только частота проведения поединков поможет казахстанским профессионалам уверенно выступать на международной арене и повторить ошеломительные успехи Жирова, Шуменова, Головкина и Жакиянова. Наша компания призвана помочь соотечественникам реализовать свои амбиции",- сказал Салыкбаев.
Добавим, что в главном событии вечера компании MTK Kazakhstan соперником Кункабаева был казахстанец Иса Акбербаев
. Поединок проходил в первом тяжелом весе и завершился
во втором раунде. Обо всех боях и событиях шоу можно прочитать здесь
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