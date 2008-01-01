Промоутер связал стагнацию в боксе с отсутствием на ринге "Канело"

Возвращение мексиканца ожидается осенью.

Сауль "Канело" Альварес. Фото: DAZN©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 12:58
Промоутер Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО) Оскар Де Ла Хойя считает, что бокс находится в стагнации. И крайне низкие телерейтинги связывает с продолжительным отсутствием на ринге Альвареса.

"Возможно раньше некоторые и сомневались в том, что бокс нуждается в "Канело", - приводит слова Де Ла Хойи vRINGe.com. - Но только взгляните на эти печальные рейтинги всех последних вечеров бокса. Ответ очевиден. Бокс нуждается в своей главной звезде. Боксу нужен "Канело".

Понять Де Ла Хойю можно - именно сейчас он ведет непростые переговоры со стримингом DAZN о следующем поединке свой суперзвезды. Из-за пандемии те вынуждены слегка сократить гонорары Альвареса - готовы заплатить привычные 40 миллионов долларов США разве что за бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Ожидается, что "Канело" вернется на ринг в ноябре, будет драться с британским чемпионом суперсреднего веса - обладателем титула по версии WBC Каллумом Смитом или WBO Билли Джо Сондерсом. Бой за вакантный титул WBC против турецкого середняка Авни Йылдырыма стриминг заблокировал.

"Раздражает, что болельщики смотрят в сторону бейсбола и UFC, игнорируя бокс, величайший вид спорта", - категоричен Де Ла Хойя. - "Я тружусь как пчелка бок о бок с нашими партнерами из DAZN, чтобы поскорее вернуть "Канело" на ринг и оживить наш спорт".

За свою карьеру Альварес выигрывал титулы чемпиона мира в четырех весах, но поясом WBC владел только в среднем дивизионе. 
Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Альварес Сауль
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 12:58
© 2008 - 2020 ТОО «EML»