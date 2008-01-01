Промоутер связал стагнацию в боксе с отсутствием на ринге "Канело"

Промоутер Сауля "Канело" Альвареса
(53-1-2, 36 КО) Оскар Де Ла Хойя
считает, что бокс находится в стагнации. И крайне низкие телерейтинги связывает с продолжительным отсутствием на ринге Альвареса.
"Возможно раньше некоторые и сомневались в том, что бокс нуждается в "Канело", - приводит слова Де Ла Хойи vRINGe.com
. - Но только взгляните на эти печальные рейтинги всех последних вечеров бокса. Ответ очевиден. Бокс нуждается в своей главной звезде. Боксу нужен "Канело".
Понять Де Ла Хойю можно - именно сейчас он ведет непростые переговоры со стримингом DAZN о следующем поединке свой суперзвезды. Из-за пандемии те вынуждены слегка сократить гонорары Альвареса - готовы заплатить привычные 40 миллионов долларов США разве что за бой с казахстанцем Геннадием Головкиным
.
Ожидается, что "Канело" вернется на ринг в ноябре, будет драться с британским чемпионом суперсреднего веса - обладателем титула по версии WBC Каллумом Смитом или WBO Билли Джо Сондерсом. Бой за вакантный титул WBC против турецкого середняка Авни Йылдырыма стриминг заблокировал
.
"Раздражает, что болельщики смотрят в сторону бейсбола и UFC, игнорируя бокс, величайший вид спорта", - категоричен Де Ла Хойя. - "Я тружусь как пчелка бок о бок с нашими партнерами из DAZN, чтобы поскорее вернуть "Канело" на ринг и оживить наш спорт".
За свою карьеру Альварес выигрывал титулы чемпиона мира в четырех весах, но поясом WBC владел только в среднем дивизионе.