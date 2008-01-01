Экс-соперника Головкина не устроил гонорар за титульный бой с Кроуфордом

В свое время он проиграл казахстанцу нокаутом.

Келл Брук. Фото: fightnews.info©
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Сегодня 08:09
Бывший чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук получил предложение провести титульный бой. Чемпион мира по версии WBO Теренс Кроуфорд хочет видеть следующим своим соперником именно британца, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на обозревателя Майка Коппинджера из The Athletic.

Встреча может пройти в ноябре. Но, по сведениям источников, Брук пока не согласен на условия (1,5 миллиона долларов), предлагаемые Кроуфордом. Келл хочет получить четыре миллиона - примерно столько же, сколько за поединок с Теренсом получил Амир Хан. Кроме того, неизвестно, сумеет ли Брук уложиться в лимит весовой категории. Последние бои он проводил уже в первом среднем весе.

Британец не боксировал в полусреднем дивизионе с момента своего поражения от Эррола Спенса в 2017 году.

Кроуфорд последний раз выходил на ринг в декабре и победил Эгидиуса Каваляускаса.

Брук известен также по бою с казахстанцем Геннадием Головкиным, которому осенью 2016 года проиграл техническим нокаутом в пятом раунде. За тот бой Келл получил рекордный гонорар в три миллиона фунтов.
Метки:
WBO Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Брук Келл Головкин-Брук Кроуфорд Теренс
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Сегодня 08:09
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