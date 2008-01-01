Экс-соперника Головкина не устроил гонорар за титульный бой с Кроуфордом

Бывший чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук
получил предложение провести титульный бой. Чемпион мира по версии WBO Теренс Кроуфорд
хочет видеть следующим своим соперником именно британца, сообщает "Чемпионат"
со ссылкой на обозревателя Майка Коппинджера из The Athletic.
Встреча может пройти в ноябре. Но, по сведениям источников, Брук пока не согласен на условия (1,5 миллиона долларов), предлагаемые Кроуфордом. Келл хочет получить четыре миллиона - примерно столько же, сколько за поединок с Теренсом получил Амир Хан. Кроме того, неизвестно, сумеет ли Брук уложиться в лимит весовой категории. Последние бои он проводил уже в первом среднем весе.
Британец не боксировал в полусреднем дивизионе с момента своего поражения от Эррола Спенса в 2017 году.
Кроуфорд последний раз выходил на ринг в декабре и победил Эгидиуса Каваляускаса.
Брук известен также по бою с казахстанцем Геннадием Головкиным
, которому осенью 2016 года проиграл
техническим нокаутом в пятом раунде. За тот бой Келл получил
рекордный гонорар в три миллиона фунтов.