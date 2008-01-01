В два раза меньше, чем с Головкиным. Озвучен гонорар Брука за бой с Кроуфордом

Представители чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда
(36-0, 27 КО) ведут переговоры с экс-чемпионом мира в этом весе британцем Келлом Бруком
(39-2, 27 КО) о проведении поединка 14 ноября, сообщил промоутер чемпиона Боб Арум.
"Келл Брук - свободный агент, и мы обсуждаем бой с Кроуфордом с представителями Келла Брука, - цитирует ESPN главу Top Rank. - Это на первом месте в списке наших желаний".
Британский промоутер Эдди Хирн тоже подтвердил факт переговоров и то, что он помогает представителям боксеров с покупкой прав на трансляцию боя в Великобритании.
"Вчера я общался с Бобом и (вице-президентом Top Rank) Карлом Моретти, - рассказал Хирн в интервью iFL TV. - Я считаю, что это большой бой для британского телевидения, поэтому мы пытаемся помочь организовать этот бой. Я бы очень хотел этого поединка для Келла. Полагаю, Top Rank связывался с Китом Турманом, и очевидно они запросили слишком много денег. Сейчас этим проблемы… Кроуфорд хочет много денег и Келл хочет много денег и заслуживает этого. Мы пытаемся организовать этот бой, помочь Top Rank с формированием призового фонда".
По информации инсайдера Майка Коппинджера из The Athletic, за этот поединок 34-летнему Бруку предложили около 1,5 миллиона долларов. Британец не боксировал в полусреднем дивизионе с момента своего поражения от Эррола Спенса в 2017 году.
32-летний Кроуфорд не появлялся в ринге с декабря прошлого года, когда победил Эгидиюса Каваляускаса.
Напомним, что в 2016-м Брук поднялся на две весовых категории ради боя в среднем весе с казахстанцем Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО). Поединок прошел в Лондоне и завершился победой GGG техническим нокаутом в пятом раунде. За тот бой британец получил рекордный гонорар
в три миллиона фунтов.