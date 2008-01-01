"Я взял дело в свои руки!". Шеремета пошел в посольство Казахстана, но не нашел там Головкина

Претендент на титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF польский боксер Камил Шеремета решил пошутить в своем Instagram на тему предстоящего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным. В посте он рассказал, что сходил в посольство Казахстана в Польше, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я взял дело в свои руки! Посетил посольство Казахстана, потому что не могу больше ждать! Когда же наконец этот бой?!" - написал Шеремета.

Ожидается, что в следующем бою Головкин встретится с Шереметой. Ориентировочно поединок пройдет в октябре-ноябре в США.

Ранее промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) рассказал, почему не спешит с официальным объявлением их боя: "Это не только проблема Головкина, но и многих других звезд первой величины. Они понимают, что в этом году проведут только лишь один бой. Поэтому они ждут, когда местные органы власти дадут добро на проведение масштабных событий с болельщиками. Не забывайте, что для топ-боксеров деньги от продажи входных билетов имеют огромное значение. Это существенная разница в цифрах гонораров".

Последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.

Напомним, Vesti.kz предлагают своим читателям уникальную возможность - угадать дату следующего боя и соперника Геннадия Головкина. Победитель получит оригинальную кепку GGG.