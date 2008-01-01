"Канело" определился со следующим боем. DAZN одобрил двух соперников

Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес
(53-1-2, 36 КО) следующий бой проведет в ноябре, информирует BoxingScene.
По данным источника, в данный момент ведутся переговоры между промоутерами боксера Golden Boy Promotions и стриминговым сервисом DAZN. С датой пока что не определились. Есть небольшая вероятность того, что возвращение придется отсрочить до декабря.
Боссы DAZN утвердили только двух возможных оппонентов для "Канело" - это действующие чемпионы второго среднего веса британцы Каллум Смит
(27-0, 19 КО) и Билли Джо Сондерс
(29-0, 14 КО). С большой долей вероятности бой состоится в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе. Организаторы предварительно готовятся к тому, что шоу пройдет без зрителей.
"Канело" официально назначили следующего соперника
Бой между Альваресом и Сондерсом должен был состояться в мае, но был перенесен из-за пандемии. Затем мексиканец планировал вернуться на ринг в сентябре, но на этот раз финансовые условия не удовлетворили британца. В команде Альвареса попытались подобрать замену, но предлагаемые варианты категорически не устроили стриминг DAZN. Проблема в контракте мексиканца - он зарабатывает за бой в пределах 40 миллионов долларов США, что абсолютно нереально отбить в условиях пандемии (отсутствие денег за реализацию входных билетов).
Ранее Сондерс заявил, что не успеет подготовиться на бой с "Канело" в сентябре. По данным BoxingScene, ноябрь британца вполне устраивает. Предыдущие переговоры показали, что по финансам легче договориться со Смитом, но Альварес все же предпочитает бой против Сондерса. Ожидается, что "Канело" в любом случае не получит за следующий бой 40 миллионов. Инсайдеры предполагают, что его гонорар будет в пределах 25-30 миллионов долларов.