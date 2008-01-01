Андре Уорд отреагировал на призыв вернуться в ринг

Карьеру он завершил в 2017 году.

Андре Уорд. Фото: superstarsbio.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 13:20
Бывший лидер P4P и покоритель двух весовых дивизионов Андре Уорд ответил в соцсетях о возможном возобновлении спортивной карьеры по примеру других выдающихся ветеранов - Серхио Мартинеса, Оскара Де Ла Хойи, Майка Тайсона, Роя Джонса и Эвандера Холифилда, сообщает vRINGe.com.

"Пришло время для возвращения Андре Уорда, - пишет основатель популярного YouTube-подкаста FightHub TV. - Давай, братишка! Все остальные уже вернулись!"

На это американский боксер ответил: "Благодарю, брат. Но я - не все остальные".

Уорд завершил карьеру непобежденным в сентябре 2017 года в ранге сильнейшего полутяжеловеса планеты и одного из лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Три чемпионских титула в полутяжелом весе он завоевал в поединке с Сергеем Ковалевым, а затем сумел сохранить их в матче-реванше с россиянином, после чего отказался от титулов и ушел из бокса.
Метки:
Профессиональный бокс Уорд Андре Ковалев-Уорд Ковалев Сергей Тайсон Майк Рой Джонс мл.
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Сегодня 13:20
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