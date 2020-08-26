Андре Уорд отреагировал на призыв вернуться в ринг

Бывший лидер P4P и покоритель двух весовых дивизионов Андре Уорд
ответил в соцсетях о возможном возобновлении спортивной карьеры по примеру других выдающихся ветеранов - Серхио Мартинеса, Оскара Де Ла Хойи, Майка Тайсона, Роя Джонса и Эвандера Холифилда, сообщает vRINGe.com
.
"Пришло время для возвращения Андре Уорда, - пишет основатель популярного YouTube-подкаста FightHub TV. - Давай, братишка! Все остальные уже вернулись!"
На это американский боксер ответил: "Благодарю, брат. Но я - не все остальные".
Уорд завершил карьеру непобежденным в сентябре 2017 года в ранге сильнейшего полутяжеловеса планеты и одного из лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Три чемпионских титула в полутяжелом весе он завоевал в поединке с Сергеем Ковалевым
, а затем сумел сохранить их в матче-реванше с россиянином, после чего отказался от титулов и ушел из бокса.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне