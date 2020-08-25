"Заявил о себе и предупредил остальных". BoxingScene назвал Кункабаева новой звездой тяжелого дивизиона

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прокомментировал успешный дебют капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева
на профессиональном ринге.
В рамках вечера бокса в Алматы (23 августа) Кункабаев встречался с соотечественником Исой Акбербаевым
(20-1, 15 КО). Поединок проходил в первом тяжелом весе и был рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором - Кункабаев выиграл
техническом нокаутом.
"Камшыбек Кункабаев доказал, что шумиха реальна, выиграв свой долгожданный дебютный бой в профи, нокаутировав опасного Ису Акербаева во втором раунде. Кункабаев столкнулся с чрезвычайно сложной задачей, но показал, почему в него так веря, от начала до конца диктуя порядок действий.
Мощный удар в корпус во втором раунде было все, что нужно, чтобы остановить Акбербаева. Этой победой Кункабаев заявил о себе и строго предупредил остальную часть тяжелого дивизиона о появлении новой звезды", - говорится в заметке.
Напомним, у 28-летнего Кункабаева есть лицензия на Олимпиаду-2020, которая перенесена на 2021 год. В любительском боксе он выступает в весе свыше 91 килограмма.
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