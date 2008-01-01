Казахстанский боец ММА проиграл поединок в профи-боксе

Казахстанский боец смешанных единоборств Жуман Жумабеков
провел второй бой в профессиональном боксе, передает корреспондент Vesti.kz
.
В Алматы 30-летний Жумабеков уступил решением судей 27-летнему соотечественнику Багдату Уайдаеву
, который дебютировал в профи. Поединок первого полусреднего веса продлился шесть раундов.
В профи-боксе Жумабеков дебютировал в октябре 2016 года, когда в Алматы в первом раунде нокаутировал
белоруса Владимира Иванова
(1-4). В ММА же он выступает с декабря 2014 года и на данный момент имеет девять побед и одну ничью при четырех поражениях. Кроме казахстанских промоушенов, Жумабеков выступал в Fight Nights Global и M-1 Global.