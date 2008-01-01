Казахстанский боец ММА проиграл поединок в профи-боксе

В смешанных единоборствах он провел 14 боев.

Жуман Жумабеков. Фото: Fight Nights Global©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 00:49
Казахстанский боец смешанных единоборств Жуман Жумабеков провел второй бой в профессиональном боксе, передает корреспондент Vesti.kz

В Алматы 30-летний Жумабеков уступил решением судей 27-летнему соотечественнику Багдату Уайдаеву, который дебютировал в профи. Поединок первого полусреднего веса продлился шесть раундов. 

В профи-боксе Жумабеков дебютировал в октябре 2016 года, когда в Алматы в первом раунде нокаутировал белоруса Владимира Иванова (1-4). В ММА же он выступает с декабря 2014 года и на данный момент имеет девять побед и одну ничью при четырех поражениях. Кроме казахстанских промоушенов, Жумабеков выступал в Fight Nights Global и M-1 Global. 
Метки:
Профессиональный бокс MMA Бои по смешанным правилам
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Сегодня 00:49
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