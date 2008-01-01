Бой между казахстанскими боксерами завершился нокаутом в первом раунде

Актюбинский боксер Канат Узбекбаев
успешно дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz
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24 августа в андеркарте вечера в Алматы 24-летний Узбекбаев встречался с Галымжаном Диханом
из Шымкента. Поединок полусредневесов был рассчитан на четыре раунда, но завершился нокаутом в первом.
19-летний Дихан потерпел второе поражение нокаутом в двух боях. В профи он дебютировал 15 февраля этого года, когда в Алматы техническим нокаутом в первом раунде уступил 29-летнему карагандинцу Берикбаю Нурымбетову
(5-1, 1 КО).