Бой между казахстанскими боксерами завершился нокаутом в первом раунде

Поединок прошел в полусреднем весе.

Фото: Instagram Каната Узбекбаева©
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Актюбинский боксер Канат Узбекбаев успешно дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz

24 августа в андеркарте вечера в Алматы 24-летний Узбекбаев встречался с Галымжаном Диханом из Шымкента. Поединок полусредневесов был рассчитан на четыре раунда, но завершился нокаутом в первом. 

19-летний Дихан потерпел второе поражение нокаутом в двух боях. В профи он  дебютировал 15 февраля этого года, когда в Алматы техническим нокаутом в первом раунде уступил 29-летнему карагандинцу Берикбаю Нурымбетову (5-1, 1 КО). 

Метки:
Профессиональный бокс Алматы
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Сегодня 00:35
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