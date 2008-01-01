"Сейчас одна цель - олимпийское "золото". Кункабаев - о победе в дебюте в профи и разнице с любительским боксом

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев прокомментировал победу в дебютном бою на профессиональном ринге. Его слова приводит Olympic.kz.



В рамках вечера бокса в Алматы Кункабаев встречался с соотечественником Исой Акбербаевым (20-1, 15 КО). Поединок проходил в первом тяжелом весе и был рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором - Кункабаев выиграл техническом нокаутом, пробив соперника по печени.



"Профессиональный бокс и любительский бокс имеют свои особенности. Поскольку профессиональный бокс длится двенадцать раундов, вы начинаете бой медленно и больше работаете над выносливостью. В любителях же, наоборот, три раунда, так что у вас остается мало времени на "раскачку" и вы сразу вступаете в бой. Так что различие в самих боях, тренировках и раундах профессионального бокса и любительского бокса существенное.



Во время поединка я работал по тактике тренеров. Контролировал одной рукой и атаковал второй. Бой был восьмираундовым, но удалось выиграть нокаутом во втором.



Главной целью моего боя в профессиональном боксе стало желание более основательно подготовиться к Олимпийским играм. Сейчас передо мной только одна цель, и это олимпийское "золото". Для этого провожу бои в профессиональном боксе. Несмотря на удачный старт в профессиональном боксе, я не уйду из любительского бокса до тех пор, пока не стану олимпийским чемпионом".



Напомним, у 28-летнего Кункабаева есть лицензия на Олимпиаду-2020, которая перенесена на 2021 год. В любительском боксе он выступает в весе свыше 91 килограмма.