Капитан сборной Казахстана Кункабаев нокаутировал Акбербаева и успешно дебютировал в профи

Бой стал главным событием вечера бокса в Алматы.

Камшыбек Кункабаев. Фото: КФБ©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 00:16
Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев успешно дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz

В главном событии вечера компании MTK Kazakhstan соперником Кункабаева был казахстанец Иса Акбербаев, имевший за плечами 21 бой в профи. Поединок проходил в первом тяжелом весе и завершился во втором раунде. 

Видео нокаута в бою Кункабаев - Акбербаев

Это поражение стало вторым в карьере для Акбербаева при 20 победах (15 нокаутом). В прошлом бою в ноябре 2019 года он досрочно проиграл олимпийскому чемпиону из России Евгению Тищенко (20-1, 15 КО). 

У 28-летнего Кункабаева есть лицензия для участия в Олимпиаде-2020, которая перенесена на 2021 год. Пока он не планирует переходить в профи на постоянной основе. 

Бой с Акбербаевым прошел для Кункабаева в непривычной категории. В любительском боксе он выступает в весе свыше 91 килограмма. 
Метки:
Кункабаев Камшыбек Акбербаев Иса MTK Kazakhstan Профессиональный бокс Алматы Сборная Казахстана по боксу
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 00:16
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