Видео боя, или как чемпион Азии из Казахстана дебютировал в профи с досрочной победы

Его соперник выступал в США.

Турсынбай Кулахмет (справа) и Сагадат Рахманкул. Фото: MTK Global©
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Сегодня 00:10
Чемпион Азии-2019 и бронзовый призер чемпионата мира-2019 из Казахстана Турсынбай Кулахмет успешно дебютировал в профессиональном боксе, передает корреспондент Vesti.kz.

В андеркарте вечера бокса компании MTK Global в Алматы Кулахмет встречался с соотечественником Сагадатом Рахманкуловым, который впервые выступал на родине. Бой первого среднего веса был рассчитан на восемь раундов, но после четвертого врачи запретили Рахманкулу продолжать поединок - из-за пропущенных ударов у него возникла гематома. 

Метки:
Кулахмет Турсынбай Рахманкулов Сагадат MTK Kazakhstan
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Сегодня 00:10
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