Видео боя, или как чемпион Азии из Казахстана дебютировал в профи с досрочной победы

Чемпион Азии-2019 и бронзовый призер чемпионата мира-2019 из Казахстана Турсынбай Кулахмет
успешно дебютировал в профессиональном боксе, передает корреспондент Vesti.kz
.
В андеркарте вечера бокса компании MTK Global в Алматы Кулахмет встречался с соотечественником Сагадатом Рахманкуловым
, который впервые выступал на родине. Бой первого среднего веса был рассчитан на восемь раундов, но после четвертого врачи запретили
Рахманкулу продолжать поединок - из-за пропущенных ударов у него возникла гематома.