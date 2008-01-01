Чемпион Азии из Казахстана дебютировал в профи с досрочной победы над экс-боксером Top Rank

Соперник имеет бои в США.

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Вчера 23:35
Чемпион Азии-2019 и бронзовый призер чемпионата мира-2019 из Казахстана Турсынбай Кулахмет успешно дебютировал в профессиональном боксе, передает корреспондент Vesti.kz.

В андеркарте вечера бокса компании MTK Global в Алматы Кулахмет встречался с соотечественником Сагадатом Рахманкуловым, который впервые выступал на родине. Бой первого среднего веса был рассчитан на восемь раундов, но после четвертого врачи запретили Рахманкулу продолжать поединок - из-за пропущенных ударов у него возникла гематома. 

26-летний Кулахмет трижды становился чемпионом Казахстана. Боксер из Кызылорды выступал в весе до 75 килограммов, а на ЧА и ЧМ в 2019 году поехал из-за травмы Абильхана Аманкула, который в 2017 году дошел до финала ЧМ.

Рахманкул, которому 31 августа исполнится 27 лет, теперь имеет два поражения при шести победах (четыре нокаутом). Ранее уроженец Тараза состоял на контракте в американской компании Top Rank. Пять боев он провел в США, а еще два - в Мексике. 

Ранее в андеркарте вечера бокса в Алматы победы решением одержали пять казахстанцев: средневес Сапарбай Айдаров (5-0, 2 КО), чемпион юношеской Олимпиады-2018 Талгат Шайкен, дебютировавший в профи, тяжеловес Али Балоев (10-0, 7 КО) и полусредневесы Нурдос Толебай (3-0, 1 КО) и Рай Сейтжанов (3-0). 

Прямая трансляция первого вечера бокса в Казахстане после пандемии и с дебютами в профи Кункабаева и Кулахмета

Главным событием вечера бокса станет бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева, который дебютирует на профи-ринге против опытного соотечественника Исы Акбербаева (20-1, 15 КО). Это шоу стало первым в профи-боксе в Казахстане с начала пандемии коронавируса и проводится без зрителей. 
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Кулахмет Турсынбай Рахманкулов Сагадат MTK Kazakhstan Кункабаев Камшыбек Акбербаев Иса
Бокс Профи-бокс
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Вчера 23:35
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