Непобежденные казахстанские боксеры выдали бой с нокдауном

Оба участвовали в поединках за границей.

Фото: Instagram Сапарбая Айдарова©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Вчера 23:13
Казахстанский средневес Сапарбай Айдаров победил соотечественника Абая Толеша, передает корреспондент Vesti.kz

Поединок прошел в андеркарте вечера бокса компании MTK Kazakhstan в Алматы. Во втором раунде Айдаров отправил соперника в нокдаун, но в итоге выиграл раздельным решением.

На счету 28-летнего Айдарова теперь пять побед (два нокаутом) в пяти боях, а 25-летний Толеш потерпел первое поражение в карьере после пяти побед (три нокаутом). В активе Айдарова есть поединки в Индии и Гане, а у Толеша - в Таиланде, Индии и ОАЭ. 

Ранее в андеркарте вечера бокса в Алматы победы решением одержали четыре казахстанца: чемпион юношеской Олимпиады-2018 Талгат Шайкен, дебютировавший в профи, тяжеловес Али Балоев (10-0, 7 КО) и полусредневесы Нурдос Толебай (3-0, 1 КО) и Рай Сейтжанов (3-0). 

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Главным событием вечера бокса станет бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева, который дебютирует на профи-ринге против опытного соотечественника Исы Акбербаева (20-1, 15 КО). Это шоу стало первым в профи-боксе в Казахстане с момента пандемии коронавируса и проводится без зрителей. 
Метки:
Толеш Абай Айдаров Сапарбай MTK Kazakhstan Кункабаев Камшыбек Акбербаев Иса Алматы
Бокс Профи-бокс
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Вчера 23:13
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