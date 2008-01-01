Непобежденные казахстанские боксеры выдали бой с нокдауном

Казахстанский средневес Сапарбай Айдаров
победил соотечественника Абая Толеша
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Поединок прошел в андеркарте вечера бокса компании MTK Kazakhstan в Алматы. Во втором раунде Айдаров отправил соперника в нокдаун, но в итоге выиграл раздельным решением.
На счету 28-летнего Айдарова теперь пять побед (два нокаутом) в пяти боях, а 25-летний Толеш потерпел первое поражение в карьере после пяти побед (три нокаутом). В активе Айдарова есть поединки в Индии и Гане, а у Толеша - в Таиланде, Индии и ОАЭ.
Ранее в андеркарте вечера бокса в Алматы победы решением одержали четыре казахстанца: чемпион юношеской Олимпиады-2018 Талгат Шайкен
, дебютировавший в профи, тяжеловес Али Балоев
(10-0, 7 КО) и полусредневесы Нурдос Толебай
(3-0, 1 КО) и Рай Сейтжанов
(3-0).
Прямая трансляция первого вечера бокса в Казахстане после пандемии и с дебютами в профи Кункабаева и Кулахмета
Главным событием вечера бокса станет
бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева
, который дебютирует на профи-ринге против опытного соотечественника Исы Акбербаева
(20-1, 15 КО). Это шоу стало первым в профи-боксе в Казахстане с момента пандемии коронавируса и проводится без зрителей.